Assalto Betis per Angeliño ma Gasperini e la Roma lo aspettano a Trigoria

Angeliño non ha intenzione di arrendersi senza combattere. Vuole cancellare la stagione nerissima, condizionata dalla perdita di peso e di tono muscolare. Lo spagnolo, quindi, ha deciso di presentarsi al raduno di Trigoria per giocarsi le sue chance almeno nella prima fase della preparazione, certo di poter convincere Gasperini. L’estate sarà lunghissima: si capirà in corsa se il terzino sinistro rientrerà nei piani definitivi della Roma o se troverà una nuova sistemazione all’estero. Gasperini lo aspetta, intanto però le sirene dalla Spagna sono fortissime. Infatti, il Betis Siviglia ha intensificato l’interesse per Angeliño e lo cerca in prestito: una formula che non fa battere il cuore della dirigenza della Roma in questa fase del calciomercato.