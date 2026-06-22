Rivoluzione Roma, D’Amico cambia tutto! Otto giocatori ai saluti, tre big nel mirino

Una rivoluzione vera, profonda, quasi radicale. La Roma cambia pelle e lo fa nel reparto che più di tutti ha faticato nell’ultima stagione, prima dell’arrivo di Malen. Gian Piero Gasperini ha già indicato la strada: serve un attacco diverso, più feroce, più dinamico , più vicino possibile al modello che ha reso grande la sua Atalanta. E a Trigoria sono pronti a seguirlo. Le conferme saranno poche . Donny Malen rappresenta uno dei punti fermi del nuovo progetto, così come Paulo Dybala , chiamato a essere ancora il faro tecnico della squadra una volta trovata l’intesa per il rinnovo di contratto. Attorno a loro, però, il paesaggio è destinato a cambiare completamente.

Saluteranno in tanti

Gli addii sono già numerosi. La Roma non eserciterà i riscatti di Ferguson e Zaragoza, mentre resta da valutare la posizione di Venturino, talento interessante ma ancora considerato acerbo per sostenere il peso di un progetto ambizioso. El Shaarawy ha salutato a fine contratto, Baldanzi è stato acquistato dal Genoa e Robinio Vaz potrebbe partire in prestito per trovare continuità. Anche Dovbyk è destinato a lasciare la Capitale, con il club che lavora a una soluzione in prestito con obbligo o diritto di riscatto. E poi c’è il grande interrogativo chiamato Soulé. Il talento argentino continua a essere uno dei nomi più pesanti sul tavolo delle trattative. La sua eventuale cessione consentirebbe alla Roma di generare quella plusvalenza necessaria per rispettare gli impegni economici entro il 30 giugno e, contemporaneamente, aumentare il potenziale di spesa sul mercato.

Trequarti cantiere aperto

Gasp, nel frattempo, ha già individuato alcune priorità. Il vero cantiere è sulla trequarti. E qui vuole qualità offensiva pura, giocatori capaci di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e incidere con continuità. Lorenzo Pellegrini resta una risorsa importante, ma il tecnico cerca profili con caratteristiche più spiccatamente offensive. Il nome che accende la fantasia è quello di Greenwood: da domani il club studierà una proposta da recapitare al Marsiglia superiore ai 40 miioni di euro ma dilazionata negli anni. La Roma lo sta trattando con convinzione e considera l’inglese il principale obiettivo dell’estate. Operazione complessa e costosa, ma perfettamente in linea con la volontà del club di consegnare a Gasp un attacco da Champions. Dietro le quinte lavora senza sosta Tony D’Amico ora impegnato soprattutto sul fronte delle cessioni entro il 30 giugno per il settlement agreement. Ma i dossier aperti sono numerosi. Alajbegovic e Nusa restano opzioni concrete e particolarmente apprezzate per la trequarti sinistra. Zirkzee, nonostante il no arrivato a gennaio, continua a essere monitorato. E sul taccuino giallorosso restano evidenziati anche i nomi di Tel e Tzolis. Sulla trequarti monitorato con attenzione Vlasic del Torino oltre allo svincolato Brandt. Il sogno in attacco è Scamacca che sta lavorando sottotraccia per tornare nella Capitale e il feeling con il tecnico rappresenta un elemento da non sottovalutare. La Roma prepara uno dei restyling offensivi più profondi degli ultimi anni con un inserimento di quattro elementi. GPG vuole un attacco che corra, pressi, segni e faccia paura. La rivoluzione è appena iniziata. E a Trigoria sono pronti a cambiare tutto per costruire un reparto all’altezza delle nuove ambizioni.