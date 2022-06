Salernitana, idea Destro. Beruatto per la sinistra

SALERNO - Il ds De Sanctis è al lavoro per la Salernitana che verrà: uno dei primi punti è la situazione di Mazzocchi. Con il Venezia è infatti scattato l'obbligo di riscatto a 1 milione, con un contratto fino al 2025: tuttavia sul giocatore, oltre a sondaggi della Fiorentina, c'è il pressing del Monza il cui interesse, abbinato a un progetto ambizioso, può fare la differenza. Sulle corsie, a questo punto, si complicherebbe la situazione: non solo Mazzocchi è infatti da definire. Ruggeri e Zortea sono in prestito dall'Atalanta, con diritto di riscatto e controriscatto. Ranieri è in prestito dalla Fiorentina (riscatto a 5 milioni, controriscatto a 6) che lo vorrebbe testare in ritiro. E allora il club granata non può che, nel frattempo, guardarsi intorno per mettersi al sicuro: a sinistra picare Beruatto, della Juve, reduce da una buona stagione a Pisa, o Cambiaso, in scadenza con Genoa ma nel mirino dell'Inter. O anche Lykogiannis, che sta per svincolarsi dal Cagliari. A destra è stato offerto Santon, che sta per chiudere con la Roma. Per il capitolo attacco, l'idea è Mattia Destro: De Sanctis sta provando ad inserirsi nella concorrenza (su tutte Lecce e Spezia) per l'attaccante che sta per svincolarsi dal Genoa. Interessa Brunori, proprietà Juve, da definire le situazioni di Djuric e Bonazzoli.