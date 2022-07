Salernitana, Ederson saluta. Lovato e Botheim alle visite

SALERNO - La Salernitana si appresta a chiudere due operazioni in entrata. Stamane sono arrivati a Salerno l'attaccante Erik Botheim e il difensore Matteo Lovato. I due calciatori, poco prima delle 9, hanno fatto tappa al Check-up di Salerno per effettuare le visite mediche che, salvo sorprese, precederanno la firma con il club granata (accordo quadriennale per entrambi). L'attaccante norvegese, dopo essersi svincolato dai russi del Krasnodar, arriva a parametro zero; il difensore 22enne, invece, vestirà il granata nell'ambito dell'operazione che porterà Ederson all'Atalanta. Il brasiliano, tra l'altro, proprio in queste ore ha salutato via social i suoi ex tifosi: "Oggi si conclude la mia avventura a Salerno, una città che mi ha accolto e trasmesso molta pace. So che sono passati solo pochi mesi, ma sono stati fantastici, insieme abbiamo fatto ciò che tutti pensavano fosse impossibile. Spero di essere stato all'altezza delle aspettative dei tifosi e di questo club che ha creduto così tanto nel mio lavoro. Vi porto nel mio cuore. Grazie Salerno". La Salernitana, intanto, continua ad essere molto attiva sul mercato: il ds Morgan De Sanctis è vicino a chiudere anche la trattativa con Diego Valencia, attaccante cileno 22enne dell'Universidad Católica e della Nazionale.