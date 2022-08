SALERNO - La Salernitana ha messo in piedi una trattativa ambiziosa, chiedendo al Chelsea il prestito dell'attaccante belga, di origini congolesi, Michy Batshuayi (28): al momento attuale si sta discutendo sulla formula ma soprattutto si sta cercando di aprire una breccia con il management del giocatore, che nella passata stagione ha militato, in prestito, in Turchia al Besiktas.