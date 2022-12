La Salernitana stringe per Delort, punta del Nizza

SALERNO - Sondaggio della Salernitana per l’attaccante franco-algerino Andy Delort (31), legato fino al 2024 al Nizza. La notizia, riportata da Nice-Matin, conferma le riflessioni del club di Iervolino anche sul reparto offensivo. Col Nizza la società campana ha già avuto rapporti la scorsa estate quando acquistò a titolo definitivo il difensore Flavius Daniliuc (55 presenze con la squadra francese), pagandolo 5 milioni e battendo la concorrenza del Bologna. Tra l’altro il presidente Iervolino ha ottimi rapporti con quello del Nizza, Jean-Pierre Rivère. Era stata organizzata anche un’amichevole a Salerno per il 22 dicembre, poi disdetta. Ora questa notizia di Delort, l’attaccante che con la sua tripletta al Reims lo scorso 21 maggio diede al Nizza la qualificazione alla Conference League. Secondo quanto riferiscono i media francesi, il presidente Rivère gli promise proprio quella sera un aumento dell’ingaggio, che tuttavia non è ancora arrivato. Le Bison, come lo chiamano in Francia, è dunque deluso ed anche il rapporto con Lucien Favre, l’allenatore del club nizzardo, non sarebbe più lo stesso. Dodici presenze (9 da titolare) e 5 gol in campionato, 2 presenze ed una rete (contro il Colonia) in Conference League : questo lo score di Delort nella stagione in corso, condizionato da qualche problema fisico, che lo ha costretto a saltare anche le ultime amichevoli. Marsiglia, Lens e Rennes corteggiano l’attaccante ex Montpellier (è stato compagno di squadra di Sambia), in Italia, invece, oltre alla Salernitana c’è anche la Fiorentina. Si ragionerebbe per un prestito.

Rinforzi ovunque

I rinforzi arriveranno in tutti i reparti. Per l’attacco si pensa al ritorno di Milan Djuric (32) del Verona, anche se il suo agente dice da giorni di non saperne nulla. In uscita ci sono Diego Valencia (22) e forse anche Federico Bonazzoli (25), quest’ultimo nel mirino di Monza e Spezia. Nelle scorse settimane, sondaggio anche della Lazio per il Pistolero. Per il centrocampo il nome nuovo è Daniel Boloca (24) del Frosinone, ma bisognerà battere la concorrenza di Torino e Sassuolo. L’obiettivo in mediana è sempre Szymon Zurkowski (25) della Fiorentina, ma sulle tracce del polacco ci sono anche Empoli, Sampdoria, Lecce e Bologna. A destra si lavora per il ritorno di Nadir Zortea (23) dall’Atalanta, ma il giocatore chiede prima un rinnovo o la cessione a titolo definitivo.

Oggi la ripresa

Nel pomeriggio la ripresa al Mary Rosy. Ochoa si è allenato anche il 24 mattina e ieri con i preparatori Rampulla e Lamberti. Venerdì probabile amichevole ad Agropoli con la Gelbison.

Verso il record

Intanto, per la gara Salernitana-Milan del 4 gennaio potrebbe essere battuto il record di presenze fatto registrare in occasione di Salernitana-Udinese della scorsa stagione (29.739). Al momento, infatti, i biglietti venduti sono quasi 18mila, a cui aggiungere gli oltre 8000 abbonati. Fin qui in questa stagione la media spettatori della Salernitana è stata di 18.964. Per il match col Milan in Curva Sud ci sarà una spettacolare scenografia.