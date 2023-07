Salernitana, idea Locko per la corsia sinistra

E sterno sinistro, centrocampista e attaccante: la Salernitana prova a stringere i tempi per completare l’organico . Il difensore Norbert Gyomber, il veterano della rosa con 98 presenze in granata, sottolinea l’importanza di Sousa: «Di lui mi impressiona la mentalità vincente. Possiamo competere con chiunque, l’anno scorso abbiamo fatto risultati e prestazioni importanti contro le big. Lo seguiamo attentamente e ci può dare tanto». L’ossatura della squadra è rimasta, c’è la situazione di Boulaye Dia ancora da definire , ci sono giocatori come Sepe e Bonazzoli in uscita.

Salernitana, radar su Locko

Secondo i media francesi la Salernitana starebbe seguendo Bradley Locko (21), terzino sinistro del Reims, la scorsa stagione da gennaio in prestito allo Stade Brestois. Ma per la corsia mancina, come vice Bradaric, De Sanctis osserva da tempo Leo Hjelde (19) del Leeds. «Faremo dei piccoli e mirati innesti su un gruppo già solido», ribadisce l’ad Maurizio Milan nel ritiro di Rivisondoli. Sousa sta provando anche la linea difensiva a quattro, confermando la duttilità della squadra. «Potrebbero servirci entrambi i moduli. Per me – aggiunge Gyomber - non è un problema, in nazionale gioco a quattro, sono abituato». Con la linea arretrata a quattro la Salernitana giocherebbe col 4-2-3-1. Per questa ragione Sousa chiede anche gli esterni alti. È il caso di Daniele Verde (27) dello Spezia, ma anche di Rigoberto Rivas (24) della Reggina.

Salernitana, enigma Bonazzoli

Federico Bonazzoli (26) è fuori dal progetto di Sousa. Capitolo Dia a parte, la Salernitana ha bisogno di un attaccante importante, forse anche due. «La situazione di Bonazzoli? Non vorrei commentare. Federico – dice Gyomber – resta sempre fortissimo. Ad ognuno di noi manca sempre qualcosa, lui è straforte». Per Bonazzoli la Salernitana ragiona col Verona, chiedendo di inserire nell’operazione Adrien Tameze (29), centrocampista franco-camerunense, che però ha una lunga lista di pretendenti, Torino e Monza compresi. Ma il sogno per il centrocampo resta sempre Fabio Miretti (19) della Juve. Per l’attacco uno dei nomi è Jean-Philippe Mateta (26) del Crystal Palace, che piace anche al Mainz.

Gyomber al massimo

Difesa, invece, al completo. «A 31 anni – conclude Gyomber - ho ancora tanto da dare al mondo del calcio ed a questa squadra. L’amore dei tifosi? Mi gratifica, credono in me e non posso deluderli. I miei compagni di reparto? Giovani, ma già con esperienza. Sono il presente e il futuro della Salernitana».