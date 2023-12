Salernitana, Sabatini ha in mente il primo colpo: ecco chi è

Dalla mission quasi impossibile del 2022, a quella di oggi, impossibile da rifiutare, ma ancora più complicata per le esigenze del club. Sì perché a differenza della prima avventura, Walter Sabatini non avrà a disposizione un budget di mercato o una liquidità immediata . Questa volta dovrà partire dalle cessioni (obiettivo 20 milioni) per finanziare almeno una parte delle operazioni in entrata e rafforzare contestualmente la rosa. Una sfida sì affascinante per il neo dg della Salernitana, che non ha resistito al richiamo del patron Iervolino , ma anche in salita considerando l’ultimo posto classifica e le necessità della società . Ma Walter Sabatini è sempre stato anche l’uomo delle grandi imprese e a Salerno lo ha già fatto vedere una volta.

Salernitana, bancomat Dia

Uno dei maggiori indiziati a partire è sicuramente Dia. L’attaccante senegalese potrebbe rappresentare il bancomat ideale per intervenire a gennaio e rinnovare la squadra. Per questo l’obiettivo è aspettare un club in grado di pagare la clausola valida fino al 19 gennaio (22 milioni per l’Europa, mentre per gli altri Paesi il prezzo è di 23). L’Eintracht Francoforte appare al momento la società più determinata ad ingaggiare il 27enne: i tedeschi lo hanno seguito anche in passato e osservato da vicino in più di un’occasione. In Italia restano invece gli interessamenti di Milan, Inter e Lazio, ma non sarà facile per i club della A competere con quelli stranieri. Attenzione, poi, a Mazzocchi che insieme a Faraoni è presente nella lista del Napoli per la corsia di destra. Anche Gyomber ha ricevuto offerte dalla Germania e dagli Emirati Arabi, ma l’ex difensore giallorosso è un pupillo di Sabatini e il dirigente potrebbe trovare gli argomenti giusti per convincerlo a rimanere ancora. Ha mercato anche Lassana Coulibaly, in passato molto stimato pure dal Napoli e adesso nel mirino del Torino e di alcuni club esteri: costa 8 milioni di euro. Alla voce delusioni troviamo invece Lovato, che magari potrebbe partire in prestito. E Candreva? Sicuramente per lui sono arrivate delle richieste, lo stesso calciatore al momento è attento a tutte le evoluzioni del calciomercato. I campani, però, lo lascerebbero partire solo in cambio di un giocatore o di un piccolo indennizzo. Di certo, da quanto trapela, potrebbe diventare una carta importante per un eventuale scambio.

Bonazzoli verso il ritorno all'Arechi

In entrata invece i riflettori restano sul ritorno di Federico Bonazzoli. Scenario possibile, visto che l’ex attaccante della Sampdoria, non sta segnando né giocando con continuità a Verona e quindi il riscatto è davvero lontano. Tra l’altro è molto legato a Sabatini che lo stima molto: durante la sua prima avventura lo definì «un goleador fortissimo e da Nazionale». Sono poi attese novità su Demme, storico pallino della società di Iervolino e ormai fuori dai programmi di Napoli, e su Gianluca Gaetano. Quest’ultimo cerca maggiore spazio ed è anche nei radar dell’Empoli. Nelle scorse settimane è invece arrivato il rifiuto di Zanoli. Il terzino azzurro resta sempre molto vicino al Genoa.