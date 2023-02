Colpo Jesé per la Sampdoria: arriva l'ex attaccante di Real Madrid e Psg

Visite mediche e firma

In blucerchiato sta infatti per sbarcare l'attaccante spagnolo Jesé Rodriguez, reduce dall'esperienza di sei mesi in Turchia con la maglia dell'Ankaragücü (2 gol in 14 partite). A gennaio ha rescisso contratto e ha trovato l'accordocon i doriani per contratto fino a giugno. Classe 1993, Rodriguez è cresciuto nel Real Madrid e poi ha giocato anche col Paris Saint Germain. Esterno offensivo, nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Stoke City, Betis, Sporting Lisbona e Las Palmas. Il suo ingaggio sarà ufficializzato appena sarà messa nero su bianco la cessione di Omar Colley al Besiktas. Un rinforzo necessario per rinfoltire il reparto avanzato ora formato da Sam Lammers, Manolo Gabbiadini e Fabio Quagliarella. In mattinata ha effettuato le visite mediche, poi la firma sul contratto e quindi il primo allenamento a Bogliasco con i nuovi compagni di squadra.