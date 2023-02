Monza-Sampdoria 2-2: Gabbiadini non basta a Stankovic, beffato al 99'

Gabbiadini, doppia illusione

I padroni di casa provano a fare la gara ma al 12' si fanno sorprendere: lancio dalle retrovie del nuovo arrivo Lammers per il taglio dietro la difesa di Gabbiadini che, vinto il duello in velocità con Caldirola, 'fulmina' Di Gregorio con il sinistro. Il Monza reagisce e dopo una conclusione di Carlos Augusto neutralizzata da Audero (16') perviene al pareggio: ancora il brasiliano mette in mezzo un pallone perfetto per Petagna, che difende palla su Nuytinck e si gira subito per insaccare con il sinistro. Si va al riposo sull'1-1 e dopo l'intervallo, come in avvio di primo tempo, la Sampdoria infila ancora i padroni di casa: inserimento perfetto di Murru a sinistra e cross al bacio per Leris, sul cui colpo di testa compie una prodezza Di Gregorio che non può nulla sul tap-in di Gabbiadini a porta vuota. Tutto da rifare per il Monza, che non molla però fino alla fine e trova il 2-2 al 99' su rigore concesso per un fallo di Murru su Petagna e trasformato da capitan Pessina, per la disperazione di uno sconsolato Stankovic sceso in lacrime negli spogliatoi senza nemmeno aspettare l'esecuzione del penalty.

