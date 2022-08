Sassuolo, ore calde per Pinamonti: Raspadori ad un passo dal Napoli

SASSUOLO - Andrea Pinamonti si avvicina sempre più al Sassuolo. Il club neroverde ha bloccato l'attaccante di proprietà dell'Inter. Da una settimana, infatti, l'ad Carnevali è tornato alla carica per il centravanti trentino che nella scorsa stagione ha segnato 13 gol in campionato in prestito all'Empoli. Il Sassuolo potrà accelerare nella trattativa con l'Inter non appena si concretizzerà la cessione di Giacomo Raspadori al Napoli. Insomma, i neroverdi potranno tranquillamente scucire 20 milioni di euro per Pinamonti, avendo anche trovato una bozza di accordo con il club di Suning. Prevista anche una recompra in favore del club nerazzurro. Sempre per l'attacco, il Sassuolo crede di avere un pugno anche Armand Laurientè del Lorient.