Sassuolo, Carnevali: "Frattesi? Ecco a quanto lo vendiamo"

REGGIO EMILIA - Mancano più di due mesi all'apertura ufficiale del calciomercato ma le società sono già pienamente a lavoro per iniziare a programmare quelle che saranno le operazioni in vista della prossima stagione. Chi avrà il suo bel da fare è sicuramente l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. L'ad, ai microdoni di Rai Gr Parlamento, ha parlato del futuro di alcuni giocatori tra cui Frattesi: "La nostra volontà era di trattenerlo. Non abbiamo parlato con la Juventus. 40 milioni? E' una richiesta che abbiamo fatto in Premier perché abbiamo venduto Scamacca alle stesse cifre".