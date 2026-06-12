Aquilani nuovo allenatore del Sassuolo: c'è il comunicato ufficiale

Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo: dopo giorni di indiscrezioni, è arrivato l'annuncio ufficiale del club neroverde. "Alberto Aquilani è il nostro nuovo allenatore, bentornato mister", si legge sui profili social del Sassuolo , che ricorda come l'ex fantasista è stato anche un calciatore della squadra emiliana tra gennaio e giugno del 2017 , con 16 presenze in Serie A. "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che il Sig. Alberto Aquilani è il nuovo allenatore della Prima Squadra", si legge nel comunicato ufficiale sul sito internet del club.

Veronica Squinzi: "Un gradito ritorno"

Veronica Squinzi, amministratore delegato di Mapei e vicepresidente del Sassuolo, ha accolto così il nuovo allenatore: “Sono molto contenta di questa scelta - le sue parole - in realtà, si tratta anche di un gradito ritorno, visto che come calciatore ha indossato la maglia neroverde nel 2017. Da allora siamo cresciuti entrambi e penso che, insieme, potremo scrivere nuovi entusiasmanti capitoli di storia della nostra squadra”. Aquilani subentra a Fabio Grosso, passato alla Fiorentina dopo aver riportato il Sassuolo in Serie A nel 2025 e averlo lasciato con un buon 11° posto in classifica nell'ultima stagione. Aquilani è invece reduce dalla promozione in Serie A sfiorata con il Catanzaro, fermato soltanto nella finale dei playoff dal Monza, dopo una lunga ed esaltante cavalcata. Proprio ieri il quasi 42enne allenatore romano aveva salutato con un lungo e sentito messaggio il club calabrese.

La carriera di Aquilani

Da allenatore, Aquilani è stato nelle giovanili della Fiorentina tra il 2019 e il 2023, guidando la Primavera per tre stagioni e facendo capolino anche in prima squadra, nello staff tecnico di Iachini, tra il 2019 e il 2020. Con i ragazzi viola ha vinto 3 Coppe Italia Primavera e 2 Supercoppe. Poi è passato al Pisa in Serie B nel 2023-24 e, dopo un anno di stop, al Catanzaro nel 2025-26, sempre nel campionato cadetto. Nato a Roma il 7 luglio 1984, da calciatore si è distinto per essere stato un fantasista tecnico e talentuoso, fermato soltanto dai molti problemi fisici: cresciuto nella Roma e lanciato in Serie A da Fabio Capello, ha poi giocato anche con Triestina, Liverpool, Juventus, Milan, Fiorentina, Sporting Lisbona, Pescara, Sassuolo e Las Palmas. Nel suo curriculum ci sono anche 38 presenze e 5 gol in nazionale. Aquilani è tuttora proprietario della Spes Montesacro, società romana in cui è cresciuto da calciatore e di cui è stato presidente negli anni scorsi (ora la carica è in mano alla sorella Monica). Proprio ieri il nuovo allenatore del Sassuolo era a Roma e ha incontrato i ragazzi della Spes per una chiacchierata e qualche prezioso consiglio.