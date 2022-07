Calciomercato Spezia, ufficiale: preso Ekdal

LA SPEZIA - Tramite il proprio sito internet, lo Spezia ha annunciato un "colpo a centrocampo per le Aquile, con Albin Ekdal che approda nel Golfo dei Poeti per unirsi al club spezzino fino al 2024. Classe 1989, miglior centrocampista svedese del 2013, Ekdal è cresciuto nelle giovanili dell’IF Brommapojkarna, club svedese di Stoccolma, sua città natale, per poi approdare in Italia nel 2009 con la Primavera della Juventus, formazione con la quale mise subito a referto un Torneo di Viareggio, collezionando anche tre presenze in prima squadra". In Italia l'anno successivo al Siena, poi Bologna e Cagliari. In seguito, dopo l'avventura con l'Amburgo, il ritorno in Italia, alla Sampdoria per un bottino di 126 presenze in quattro anni, nei quali si distingue per classe e personalità, guidando alla perfezione la mediana blucerchiata. "Giocatore tattico, elegante - conclude la nota dello Spezia - efficace e con una grande esperienza, Ekdal è ora pronto a mettere la propria qualità al servizio di mister Gotti e delle Aquile! Benvenuto Albin!".