Thauvin dall'Udinese al Lens: l'annuncio in stile Simpson come per Abdulhamid

Florian Thauvin è un nuovo giocatore del Lens . L'attaccante francese saluta l' Udinese , dove era arrivato il 31 gennaio 2023, e torna in Ligue 1 . C'è l'annuncio ufficiale. Il club francese ha comunicato il suo tesseramento trasformandolo, come tutti gli altri acquisti del mercato estivo ( compreso Abdulhamid ), in un Simpson all'interno di un video postato sui canali social: "Un rinforzo a due stelle! Campione del Mondo 2018 con la nazionale francese, Florian Thauvin (32 anni) si è unito all'attacco del Racing dopo due stagioni e mezzo all' Udinese Calcio (Serie A) . Esperto di Ligue 1, dove ha collezionato 259 presenze e segnato 86 gol, il nazionale francese (10 presenze) ha firmato con il club dell'Artois fino al 2028". La nota del Lens prosegue sottolineando: "Attaccante di comprovata esperienza in Ligue 1, Florian Thauvin torna in Francia. Leader tecnico, il nazionale francese (10 presenze) approda al Racing con 462 presenze ai massimi livelli. Capocannoniere attuale della Ligue 1 (86 gol), il nuovo numero 10 metterà il suo piede sinistro e la sua voglia di vincere al servizio della squadra di Pierre Sage!"

Leca: "Thauvin era determinato a venire al Lens, all'Udinese ha dimostrato di essere un leader"

Jean-Louis Leca, direttore sportivo del Racing, ha dichiarato: "Diamo il benvenuto a Florian (Thauvin) con immenso piacere e un certo orgoglio, quello di vedere un campione del mondo unirsi a noi. Credo che l'incredibile accoglienza che ha ricevuto dalla gente di Lens confermi questa sensazione. Con oltre 250 partite in Ligue 1, Florian è un valore sicuro nel nostro campionato. La sua capacità di segnare da tutte le posizioni e di far brillare i suoi compagni di squadra sarà importante per la squadra. La sua esperienza e il suo ruolo di capitano all'Udinese lo rendono anche un leader. Vedere un giocatore di questa qualità e con questo status di nazionale francese unirsi al nostro progetto è molto positivo. Florian era determinato a venire al Racing e voglio ringraziarlo per la sua fiducia. Nel corso della sua carriera, ha giocato in atmosfere popolari e sono convinto che apprezzerà il calore di Bollaert!".

Il comunicato dell'Udinese: "Merci Flo"

L'Udinese ha salutato Thauvin attraverso il proprio sito ufficiale. "Dopo 73 presenze condite da 15 gol, Florian Thauvin lascia l'Udinese. L'attaccante francese si trasferisce a titolo definitivo al Lens. Florian lascia il club dopo 2 stagione e mezza in cui ha compiuto un percorso importante che lo ha riportato ai vertici del calcio europeo ed alle porte della nazionale, ritrovandosi pienamente grazie all'ambiente di Udine tanto da diventare anche capitano nella passata stagione. Udinese Calcio augura a Florian le migliori fortune per il ritorno in Ligue 1, il ricordo di quanto fatto insieme rimarrà impresso. Merci Flo".