Udinese, ufficiale il riscatto di Zaniolo: contratto fino al 2029

Nicolò Zaniolo si trasferisce all'Udinese a titolo definitivo . È ufficiale il riscatto del fantasista classe '99, che lascia così il Galatasaray e firma un contratto triennale con il club friulano. Accordo fino al 2029 e un nuovo inizio per l'ex calciatore della Roma, tornato ad essere protagonista in Serie A la scorsa stagione.

Udinese, riscattato Zaniolo: il comunicato ufficiale del club

Questa la nota ufficiale dell'Udinese: "Nicolò Zaniolo è bianconero a titolo definitivo. Udinese Calcio - si legge - comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray. Il calciatore ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2029. Dopo l’esperienza maturata in Friuli nell’ultima stagione, Zaniolo proseguirà il proprio percorso in bianconero, confermando la volontà condivisa di dare continuità a un progetto tecnico fondato su qualità, ambizione e crescita. Nel corso dell’ultimo campionato, il fantasista ha collezionato 32 presenze, con 5 gol e 5 assist, in campionato (con un gol anche in Coppa Italia) offrendo un contributo significativo al percorso della squadra e confermando le proprie qualità all’interno del gruppo".