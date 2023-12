De Rossi può tornare presto in panchina: un club storico lo aspetta

ROMA - Le 'vacanze' potrebbero finire presto per Daniele De Rossi, che sembra vicinissimo al ritorno in panchina. Dopo le esperienze nello staff della Nazionale come assistente dell'ex ct Roberto Mancini e l'esperienza in Serie B alla guida della Spal (presa in corsa nell'ottobre 2022 e lasciata nel febbraio 2023 dopo l'esonero), l'ex centrocampista della Roma è infatti in corsa per la possibile sostituzione del 'traballante' Marco Baroni come tecnico del Verona.