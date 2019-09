Simeone: "La Juve ha sofferto sulle palle inattive"

ROMA - “La Juventus ha sofferto sulle palle inattive e per questo abbiamo cercato di aumentare i centimetri in area lasciando Saul a calciare tutte le punizioni ed i calci d’angolo" ha detto Simeone ai microfoni di Sky Sport al termine della partita finita 2-2 tra Juventus e Atletico a Madrid per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Il tecnico dei colchoneros ha aggiunto: "Noi dobbiamo cercare l’equilibrio, recuperare qualcosa dalla vecchia squadra ma oggi abbiamo giocatori molto giovani a differenza di qualche anno fa quando avevamo giocatori più esperti e potenti. Dobbiamo cercare di crescere in fretta e far migliorare i nostri giovani". Poi, sulla Juventus in conferenza stampa, ha spiegato: "C'è stato un cambio di allenatore dopo tanti anni: ci vuole del tempo per avere quello che Sarri vuole e ha sempre fatto vedere. La Juve è sempre pericolosa, sembra che non sia in partita ma le bastano due azioni per fare due gol. In Champions loro non perdono mai la testa alla partita. Con i calciatori che hanno lasciato fuori potrebbero vincere la Champions. Vedremo se ci arriverà o meno".