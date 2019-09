Questo Napoli può vincere la Champions

Chissà se sia vero o se, in quel pensiero lanciato lì nel ventre d’un braciere, si nascondesse un pizzico d’adulazione: e varrà la pena di chiederselo e semmai persino il desiderio di soprassedere, però resta il senso compiuto d’una profezia che Jurgen Klopp ha spruzzato su una Napoli estasiata, persa nell’incanto d’una notte da Champions. «Questa squadra può vincerla, perché ha un piano di gioco importante. E perché non bisogna essere i migliori per riuscirci, ma la più forte in certi momenti. Come capitato a noi nella passata stagione». I miracoli, a volte, si ripetono, magari più d’uno su mille ce la fa, e comunque c’è quell’ora e mezza in cui Ancelotti l’ha confermato, a lui «piace la coppa», che sia commestibile o anche no, perché l’uomo è goloso e in Europa lo diventa anche di più.

L’uomo dei sogni

C’è una bacheca, nel salotto buono, in cui per orientarsi servirebbe il navigatore satellitare: ma qui siamo appena all’inizio, se ne sono andati novanta minuti, e il viaggio sta per cominciare proprio ora che vanno spegnendosi le luci nell’anima ma resta limpido e fosforescente un 2-0 da pelle d’oca. «Mi è piaciuta la mia squadra perché ha saputo giocare anche la partita sporca». Ecco, quel che una volta non accadeva, stavolta s’è verificato, e ora, mentre ancora la capigliatura biondo platino di Mertens brilla nella memoria e Llorente plasticamente si bacia la maglia, Ancelotti può rileggere distrattamente (?) i capitoli d’un capolavoro in più mosse: la «solita» difesa a tre in fase di non possesso da opporre al Liverpool; il coraggio di osare con Di Lorenzo debuttante; la scelta di spingere Lozano addosso ai centrali, per allungarli; poi i blitz a partita in corso, fuori Insigne e dentro Zielinski, che ha ondeggiato tra l’esterno e poi la corsia; la versatilità di Fabian Ruiz e la sferzata con Llorente, per avere gli appoggi giusti su cui andarsi ad adagiare, fi no a spingere Klopp ad un cortese paradosso che però ha attecchito nell’immaginario collettivo. «Il Napoli la può vincere».

