Napoli, Insigne: "Ancelotti è un grande. Gli screzi? Acqua passata"

SALISBURGO (Austria) - "Ho avuto degli screzi col mister ma si tratta di acqua passata. Lo stimo tanto, è un grande allenatore, e oggi con l'abbraccio ci tenevo a dimostrargli tutto questo". Lorenzo Insigne spiega così il caloroso abbraccio a Carlo Ancelotti dopo il gol del 3-2 in Salisburgo-Napoli. Caso chiuso, dunque, con il capitano dei partenopei che si riconcilia pubblicamente con il proprio tecnico: "Gli ho già chiesto scusa, gli screzi ci son stati ma fanno parte del passato - ha spiegato Insigne ai microfoni di Sky -. Mi ha sempre dato fiducia, anche tenendomi in panchina, e mi ha sempre fatto sentire importante. Anche oggi ero sereno in panchina, tutti accettiamo le scelte del mister". E sulla vittoria odierna: "Per vincere queste partite avevamo bisogno di tutta la squadra e tutti hanno dato il contributo, questo è lo spirito giusto. Siamo felici per la vittoria ed è giusto festeggiare ma stiamo sereni perché ci sono tante altre partite. Ora testa al campionato che domenica abbiamo una partita importante in trasferta (Spal)". Infine la dedica speciale: "Mando un forte abbraccio al magazziniere Tommaso che recentemente ha avuto un piccolo incidente".

Mertens, doppietta "storica". Insigne lancia il Napoli