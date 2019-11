Sarri-Ronaldo, faccia a faccia prima dell'Atletico Madrid: video e foto

E’ stata una vigilia speciale per Cristiano Ronaldo. Domani torna la Champions League e torna con una notte dal sapore particolare per l’asso portoghese, che a Torino sfiderà i nemici dell’Atletico Madrid. Quelli che ha sempre battuto con il Real e quelli che l’anno scorso eliminò con una clamorosa tripletta nel ritorno degli ottavi. CR7 si riprenderà il posto da titolare nell’attacco bianconero e guiderà la Juve, già qualificata, nella caccia al primo posto nel girone. Per centrarlo bisognerà battere Simeone, che nella sfida di andata si salvo nei minuti finali della sfida al Wanda Metropolitano riuscendo ad acciuffare il pareggio solo nei minuti finali dopo il doppio vantaggio firmato da Cuadrado e Matuidi.