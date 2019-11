Simeone: “Cristiano Ronaldo? L'Atletico Madrid lo ha sempre sofferto”

TORINO - "Sappiamo bene che il calcio dipende dalle situazioni che si riescono a creare, domani dobbiamo arrivare il più possibile in area. Il modo in cui lavoriamo è questo: affrontare ogni partita dando il meglio. Quindi, dobbiamo cercare di portare la partita dove vogliamo". La carica del Cholo Simeone alla vigilia della sfida di Torino contro la Juventus. "Sarri sta cercando di trasmettere il suo messaggio ai giocatori, ma i conti si fanno in primavera - ha detto il tecnico in conferenza stampa -. La Juventus ha tanti giocatori eclettici, che possono giocare in vari ruoli, e sapranno fare il meglio con questo allenatore. Sono sicuro che anche quest'anno saranno protagonisti in varie competizioni. Cristiano Ronaldo? Un numero uno, lo abbiamo sempre sofferto, ma non credo assolutamente che sarà una sfida fra lui e l'Atletico. Siamo qui, nella bellissima casa della Juve, per disputare una bellissima partita contro tutta la squadra, che è forte". (Italpress)

Sarri-Ronaldo, lungo faccia a faccia in campo