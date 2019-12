Barcellona, Valverde: “Messi deve riposare. Lautaro? Grande attaccante”

“È una sfida importante. Sappiamo che il pass è conquistato e, fortunatamente, siamo già agli ottavi. La nostra intenzione è di giocare per cercare di vincere". Nonostante il Barcellona abbia staccato il pass, Ernesto Valverde non farà sconti all'Inter, che invece ha bisogno di una vittoria per poter proseguire il suo cammino europeo. "Mi aspetto la miglior Inter - ha detto il mister dei blaugrana in conferenza stampa - Al Camp Nou ci hanno reso la vita molto difficile e ora cercheremo di fare lo stesso noi con loro qui in Italia". In porta toccherà a Neto: “È un gran portiere e domani giocherà dal primo minuto". Sull'assenza di Leo Messi: "Le cose interne restano tali. Le decisioni vengono prese dall'allenatore in base a ciò che ritiene appropriato. Veniamo da una serie di partite e, tenendo conto di ciò che ci aspetta, abbiamo deciso di non convocarlo per dargli un turno di riposo". Valverde, infine, smentisce i presunti contatti dei nerazzurri per Arturo Vidal: "Non mi risultano incontri. Non me ne hanno parlato né l'ho chiesto".

VIDEO - Conte: "Barcellona favorito"

Valverde su Lautaro Martinez

“È un grande giocatore e sta facendo una grande stagione. È veloce e ha potenza, all'andata ha fatto un grande gol. So che si trova bene con Lukaku, hanno trovato i meccanismi giusti per aiutare l'Inter. Paragonarlo a Suarez è difficile, sono giocatori diversi anche se entrambi attaccanti. Ma non voglio parlare di giocatori di altre squadre soprattutto perché domani giocheremo contro di loro. Ci sono tanti bravi, Lautaro, Lukaku, Skriniar...".