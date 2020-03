Juve-Lione, Garcia: “Italia zona protetta. Perché giocare in Champions?”

LIONE (Francia) - Ieri il presidente del Lione Aulas ha confermato che la gara di martedì prossimo contro la Juve si giocherà regolarmente all’Allianz Stadium anche se a porte chiuse: “C’è l’ok della Uefa”. Rudi Garcia, però, non sembra essere molto d’accordo. L’emergenza Coronavirus spaventa il tecnico del club francese che in conferenza stampa si è lasciato andare a una piccola polemica: “Vi ricordo che adesso tutta l’Italia è zona protetta. Non ci sono più distinzioni tra zone rosse e non - ha detto l’ex allenatore della Roma -. E noi lunedì dovremmo andare a Torino. La cosa strana è che sono state vietate le partite a livello nazionale e non quelle di Champions. Non nascondo una certa perplessità ma rimane una mia opinione”.