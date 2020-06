Christillin: "Champions, sogno una finale Napoli-Juve"

NAPOLI - "Ho un sogno per quanto riguarda la finale di Champions League, mi piacerebbe una finale tutta italiana tra la Juventus ed il Napoli. E' un mio desiderio, speriamo possa accadere". Lo ha dichiarato Evelina Christillin, membro dell'Uefa al Consiglio Fifa, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Giocare tutta la stagione di Champions League a Lisbona sarebbe una decisione auspicabile, non dipende solo da me, ma a me piacerebbe anche perchè è una città affascinante ha stadi pronti e disponibili per ospitare la fase finale della manifestazione. Non so se verrà scelta, ma sicuramente concentrare tutte le gare in un solo posto logisticamente sarebbe la soluzione ideale. Aspettiamo il 17 quando ci sarà la riunione del comitato esecutivo della Uefa. Ho un ruolo istituzionale, per cui non uso i social, non ho profili. Ma apprezzo tantissimo un mio caro amico napoletano, lo scrittore Maurizio De Giovanni".