Sorteggi Champions: Juve o Lione contro City o Real Madrid. Se passa, Napoli con Bayern o Chelsea

NYON (SVIZZERA) - Prima che si torni a fare sul serio ci vorrà un altro mesetto ma da oggi si respira di nuovo aria di Champions ed Europa League. E' terminato il sorteggio di Champions a Nyon e sono stati disegnati i tabelloni per le Final Eight. Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Psg hanno fatto in tempo a centrare la qualificazione per i quarti prima che scattasse il lockdown, restano da giocare i ritorni di Bayern-Chelsea, Barcellona-Napoli, Juve-Lione e Manchester City-Real Madrid che si giocheranno a porte chiuse nelle sedi previste. La vincente di Chelsea-Bayern Monaco sarà l'avversaria della vincente fra Barcellona e Napoli nei quarti di finale di Champions. La vincente di Real Madrid-Manchester City, invece, sarà l'avversaria della vincente dell'ottavo tra Juventus e Olympique Lione. L'Atalanta affronterà il Psg ai quarti di finale.

Champions, gli accoppiamenti dei quarti

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League, dopo il sorteggio effettuato oggi a Nyon: Manchester City/RealMadrid-Juve/Lione; RB Lipsia-Atletico Madrid; Barcellona/Napoli-Bayern Monaco/Chelsea; Atalanta-Paris Saint Germain. Le partite, in gara unica, si giocheranno dal 12 al 14 agosto a Lisbona dove la UEFA ha organizzato le Final Eight a causa della pandemia di coronavirus.

La diretta dei sorteggi di Champions

ORE 12.47 - "Giocheremo con umiltà e determinazione, per sfruttare tutte le nostre chance: siamo a scuola, contro il Paris Saint Germain sara' un appuntamento storico": così il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha commmentato in diretta streaming con Nyon il sorteggio dei quarti Champions, che vede i nerazzurri opposti al Psg di Neymar e Mbappè. "Per noi è un onore essere nelle prime otto d'Europa - ha aggiunto Percassi - ma soprattutto lo è per la città di Bergamo. L'avversaria è fortissima, come non poteva non essere a questo punto, ma noi ce la giocheremo"

ORE 12.37 - Napoli e Juventus potrebbero incrociarsi in semifinale di Champions League

ORE 12.33 - La seconda semifinale sarà tra la vincente di Atalanta-Psg e la vincente di Lipsia-Atletico Madrid.

ORE 12.30 - La prima semifinale sarà tra la vincente di Real Madrid/Man City contro Lione/Juventus e la vincente di Napoli/Barcellona contro Chelsea/Bayern.

ORE 12.27 - L'Atalanta, invece, sfiderà il Psg nei quarti di finale

ORE 12.26 - Terzo quarto di finale: Napoli o Barcellona contro Chelsea o Bayern Monaco

ORE 12.25 - Secondo quarto di finale: Lipsia contro Atletico Madrid

ORE 12.24 - Primo quarto di finale: Manchester City o Real Madrid contro Juventus o Lione

ORE 12.20 - Sale sul palco Paulo Sousa, che effettuerà il sorteggio

ORE 12.15 - Altri i collegamenti a distanza: Atletico, Manchester City, Lione e Bayern Monaco.

ORE 12.11 - "Non è stato facile rimanere in forma in questo periodo, mi svegliavo presto la mattina per allenarmi da solo. Il lato positivo è stato trascorrere tanto tempo con la famiglia. Siamo anche felici di aver ripreso a giocare. Ma prima dell'Europa abbiamo importanti obiettivi in Italia" le parole di Chiellini

ORE 12.10 - Il presentatore Pedro Pinto in collegamento a distanza con Nedved e Chiellini

ORE 12.05 - Inizia la cerimonia dei sorteggi di Champions League

ORE 12.01 - Quattro squadre già qualificate ai quarti: Atalanta, Atletico Madrid, Psg e Lipsia

ORE 11.57 - Torna la Champions, tutto pronto per i sorteggi

Champions League, gli stadi della Final Eight

Champions, final eight in Portogallo

Negli ultimi giorni sono sorti dei dubbi su Lisbona a causa di nuovi focolai ma da Nyon hanno più volte ribadito che non esiste alcun piano B. Si ricomincerà dunque il 7 e 8 agosto con le gare ancora in sospeso, poi dal 12 al 15 i quarti, 18 e 19 le semifinali e il 23 la finalissima al Da Luz, secondo gli accoppiamenti che verranno stabiliti.