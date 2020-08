BARCELLONA - Arthur respinto, non può entrare al Camp Nou. Il centrocampista brasiliano acquistato dalla Juventus ma che è ancora sotto contratto con il Barcellona, non è stato fatto entrare nell'impianto 'blaugrana', per assistere alla sfida di questa sera contro il Napoli, perché non si è sottoposto ai test anti-Covid dell'Uefa, ma solo a quelli fatti fare dal Barça. Irremovibili i funzionari dell'ente calcistico europeo, quindi il futuro bianconero ha dovuto andarsene.