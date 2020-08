Insigne: "Il Napoli può crescere con Gattuso, dispiace per l'eliminazione"

BARCELLONA (Spagna) - Non doveva essere della gara ed invece Lorenzo Insigne è andato a segno nella difficile serata del Napoli al Camp Nou che segna l'eliminazione dei partenopei dalla competizione. Termina 3-1 per il Barcellona, ma a fine gara il capitano azzurro è lucido: "Dispiace per l'eliminazione, ci abbiamo provato ma sapevamo che era una partita difficile contro una grande squadra. Potevamo fare di più nel primo tempo, ma non l'abbiamo fatto e ci dispiace, nel complesso però penso che abbiamo fatto una buona gara". Un gol e tanta voglia di fare per Insigne che nella ripresa ha creato tanto, avendo anche la possibilità di fornire l'assist per il momentaneo 3-2: "Ho forzato un pò la giocata verso Lozano, mi dispiace mi è andata male".

Un Barcellona cinico nel primo tempo che con tre reti nel primo tempo ha saputo inidrizzare la gara: "Penso che i nostri avversari avevano molti giocatori di fantasia, noi abbiamo provato a giocare di squadra. Sapevamo che loro hanno staccato dal campionato e si sono caricati per la Champions, loro sono arrivati pronti, ma non penso che hanno fatto molto di più di noi sono stati solamente più bravi nel primo tempo". Infine un'analisi sulla stagione e sul futuro: "Penso che con Gattuso possiamo crescere, questa è stata una stagione difficile per tutto quello che è successo. Dispiace per il risultato, noi ci abbiamo provato fino alla fine e proveremo a ripartire con il piede giusto. Dobbiamo cercare di fare più gol, compreso me, questo ci manca. Anche in campionato abbiamo creato molto, ma realizzato poco. Anche questa sera tante pale, ma pochi gol. Ora stacchiamo un pò per fare una grande stagione col mister il prossimo anno"