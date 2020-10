Calendario Champions League: date e orari di Juve, Inter, Atalanta e Lazio

ROMA - Dopo i sorteggi effettuati a Ginevra, la Uefa ha ufficializzato date e orari dei 96 match della fase a gironi di Champions League. La prima italiana in campo sarà la Juventus, impegnata il 20 ottobre alle 18.55 in Ucraina con la Dinamo Kiev, circa due ore più tardi scenderà in campo la Lazio, all'Olimpico contro il Borussia Dortmund. Il giorno seguente toccherà invece ad Inter ed Atalanta, entrambe in prima serata.

Il calendario della Juve

Nel gruppo G, in cui è stata inserita la Juventus, andrà in scena sette anni dopo l'ultima volta la super sfida Cristiano Ronaldo-Messi. Oltre al Barcellona, con Pjanic ed Arthur che sfideranno gli ex compagni, i bianconeri se la vedranno con Dinamo Kiev e Ferencvaros.

Il calendario dell'Inter

L'Inter di Antonio Conte è stata sorteggiata nel gruppo B e si giocherà la qualificazione agli ottavi di Champions col Real Madrid al quale ha appena "strappato" Hakimi, lo Shakhtar Donetsk eliminato in semifinale nella scorsa edizione dell'Europa League ed il Borussia Moenchengladbach.

Il calendario dell'Atalanta

Dopo aver accarezzato il sogno di disputare una semifinale di Champions alla prima storica partecipazione, l'Atalanta torna nella massima competizione per club non più da meteora, ma da certezza. Affascinante il girone D in cui è stata inserita la formazione di Gasperini: Liverpool, Ajax e Midtjylland.

Il calendario della Lazio

Dopo averla soltanto sfiorata per tre stagioni consecutive, la Lazio torna in Champions, 13 anni dopo l'ultima volta. In rosa c'era Igli Tare, oggi direttore sportivo, mentre Simone Inzaghi era stato appena ceduto in prestito all'Atalanta. Le avversarie dei biancocelesti, inseriti nel gruppo F, sono Borussia Dortmund, Zenit San Pietroburgo e Club Brugge.

