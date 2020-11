Lazio, Milinkovic e la vetrina Champions: caccia al primo gol

ROMA - Dalle lacrime nella sede della Fiorentina perché non voleva più firmare a “Lazio forza di bestia, paura di nessuno”. La crescita di Sergej Milinkovic-Savic, come uomo e calciatore, è tutta in quel lasso temporale. Il Sergente si è preso la squadra sulle spalle: a 25 anni è uno dei leader in campo e fuori. Carattere, grinta, classe, gol. A Torino ha segnato con la fascia da capitano al braccio. Sta facendo carriera, è sempre più imprescindibile. E ora sogna il primo gol in Champions League.

Lazio, l'abbraccio di Inzaghi: corre e salta sopra a tutti!

Sergej, che numeri!

“Nei momenti difficili la famiglia si unisce. Usciremo da questa situazione più forti di prima, parola di Sergente”, scriveva Milinkovic dopo il pareggio della Lazio in forte emergenza a Bruges. Lui c’è e dà una enorme mano. Con il Torino è il calciatore biancoceleste che ha corso di più: 11 chilometri e 729 metri. In più tanta qualità e un gol. Quest’anno 7 presenze, 2 reti e 1 assist. È il terzo giocatore in rosa più impiegato dopo Patric e Acerbi. Contro lo Zenit San Pietroburgo, in Champions, vuole ancora brillare. E va a caccia della prima marcatura nell’Europa dei grandi. In Europa League ha già 5 volte: Dnipro, Galatasaray, doppietta al Nizza e Rennes. La vetrina della Champions è il giusto ambiente per un talento così. Inzaghi lo sa e lo lancia. Ha bisogno di lui per far volare la Lazio sempre più in alto.