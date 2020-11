Real Madrid, Benzema ancora a parte: in forte dubbio per l'Inter

MADRID (SPAGNA) - Karim Benzema ha lavorato a parte anche oggi nell'allenamento del Real Madrid in vista della sfida di Champions League contro l'Inter. I blancos fanno visita ai nerazzurri per la quarta giornata della fase a gironi e, molto probabilmente, dovranno fare i conti anche con l'assenza dell'attaccante francese. Passano le ore, infatti, e diminuiscono le chance che Benzema possa recuperare in tempo per la sfida di mercoledì sera, quando il Real sarà di scena a San Siro contro l'Inter di Conte. Il francese è ancora alle prese con un problema all'anca e pure oggi si è allenato a parte così come Odriozola, fuori da più di un mese. Sicuri assenti Sergio Ramos e Valverde, che proseguono col recupero dai rispettivi infortuni.