Inzaghi: "Lazio oltre le aspettative. Voglio fare bene anche in campionato"

ROMA - Altra missione compiuta: la Lazio batte all'Olimpico lo Zenit per 3-1. Doppietta Immobile, gran gol di Parolo. I biancocelesti hanno un piede e mezzo agli ottavi di Champions League. Il tecnico Simone Inzaghi, nel post partita, ha commentato: "Abbiamo fatto una ottima gara, non dimentichiamo che avevamo davanti un avversario forte, che da anni fa la Champions e che nel girone è la testa di serie. Siamo andati oltre di ogni rosea attesa. Una cosa avevo chiesto ai ragazzi: dovevamo dare seguito alle belle partite e ai pareggi fatti in emergenza con Zenit e Bruges. Stasera era importante fare bottino nonostante le assenze di Milinkovic, Escalante, Strakosha che è tornato da poco”.

Lazio, altra grande notte Champions nel segno di Immobile

Tra campionato e Champions

“Voglio essere competitivo su entrambi i fronti. Con il rientro dei giocatori siamo più completi. Due anni fa eravamo ad un passo dalla semifinale di Europa League dopo tanti anni che la giocavamo. L’anno scorso siamo usciti male ai sedicesimi. Prima di festeggiare questa qualificazione che manca dal 2001 serve ancora un punto. Il Bruges non si arrenderà. La mia squadra, in questi 4 anni, ha sempre avuto voglia di giocare un bel calcio. Pure a Crotone, su un campo bruttissimo, lo abbiamo fatto. L’azione del gol dei russi? Potevamo fare meglio, avevamo preparato bene il match contro Dzyuba. Quando prendi gol devi analizzarlo. Stasera ne potevamo fare anche 6-7, ma poche cose sono andate male. La vittoria del Dortmund? Pensavo che potesse vincere. Ma ad essere sincero speravo in un altro risultato".