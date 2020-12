Atalanta, Gasperini: "Il problema è solo in attacco"

BERGAMO - Un pari quasi inaspettato quello che l'Atalanta ha ottenuto in casa con il Midtjylland, ma che lascia apertissima la porta degli ottavi di Champions ai nerazzurri, a cui in casa dell'Ajax basterà un pareggio. Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la gara del "Gewiss Stadium": "Arrivare così all'ultima giornata non era una cosa scontata, ma non siamo ancora qualificati. Ad Amsterdam ce la giochiamo con il piccolo vantaggio di avere due risultati su tre, forse all'inizio del girone avremmo firmato per trovarci con questa classifica. Cosa ci manca? In questo periodo la squadra sta facendo molto bene in difesa e a centrocampo, in attacco facciamo un po' fatica a causa della scarsa condizione e del nervosismo, è in quel reparto che una squadra alza il livello della prestazione, ma per fortuna Romero ha fatto questo bellissimo gol, proverò a metterlo davanti (ride, ndr)".