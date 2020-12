Correa: "Lazio agli ottavi, contava questo". Leiva: "Fatta la storia"

ROMA - Gol all'andata e gol al ritorno. Joaquin Correa fa festa, obiettivo ottavi di Champions League centrato. La Lazio pareggia con il Bruges e il cammino europeo va avanti. L'argentino, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della sfida dell'Olimpico: "Sicuramente si poteva chiudere prima il match e saremmo stati più sicuri e tranquilli. Io e Ciro non abbiamo colto qualche occasione, ma l'importante era riportare la Lazio agli ottavi. Siamo partiti subito pensando di vincere, magari la gestione del secondo tempo non è stata buonissima, ma questa è la Champions League ed è normale soffrire. Sicuramente dobbiamo migliorare perché ora ci sono le migliori squadre d'Europa e dobbiamo cercare di non sprecare le occasioni e lavorare così. Quando giochiamo contro le grandi squadre facciamo sempre bene, dobbiamo solo crederci di più perché, come in questo secondo tempo, molliamo leggermente con la testa e andiamo in difficoltà".