Champions, quote bollenti per i sorteggi: alla Lazio Real o Bayern

ROMA - Incroci pericolosi per Lazio e Atalanta, pronostico morbido per la Juventus. A quattro giorni dall’appuntamento a Nyon, i betting analyst danno il via al toto-sorteggi per le tre squadre italiane che affronteranno gli ottavi di Champions League. Brividi identici per la squadra di Inzaghi e quella di Gasperini: per i biancocelesti la prima scelta sul tabellone Stanleybet.it è il Real Madrid a 3,60, e i blancos partono in pole anche per l’Atalanta, in questo caso a 3,80. In seconda posizione per entrambe c’è il Bayern Monaco, a 4,60 sia per il sorteggio con la Lazio che per quello con l’Atalanta. Il cammino biancoceleste vira poi in Francia, con il Psg a 6,45; a chiudere, il trio inglese composto da Manchester City, Liverpool e Chelsea, tutti a 6,80. Per i bergamaschi, invece, gli analisti insistono sull’incrocio tedesco: dietro il Bayern spunta quindi il Borussia Dortmund a 4,60, poi Psg (6,50), Chelsea (6,90) e City (7,10).