Juve, flop in Champions: unica testa di serie ko

ROMA - Solo la Juve , tra le teste di serie degli ottavi di Champions League , ha deluso le aspettative nella gara di andata. La formazione di Andrea Pirlo , infatti, è l'unica delle squadre classificate prime ai gironi a non vincere la prima partita della fase a eliminazione diretta. Addirittura, l'unica che ha perso l'andata ed è costretta a ribaltare il risultato per passare il turno e raggiungere i quarti di finale. I bianconeri hanno perso 2-1 sul campo del Porto e dovranno provare a ribaltare la sconfitta dell'andata nella gara di ritorno a Torino. La squadra di Pirlo ha le potenzialità per ottenere la qualificazione al prossimo turno di Champions League ma sicuramente si è complicata la vita, rispetto soprattutto a tutte le altre teste di serie che hanno rispettato il favore del pronostico.I bianconeri dovranno vincere 1-0 o con due goal di scarto per accedere ai quarti.

Vincono tutte in trasferta, tranne la Juve

La Juve ha deluso, perdendo 2-1 in Portogallo. Il gol di Chiesa nel finale dopo le reti di Taremi e Marega, però, tiene vive le speranze bianconere per il passaggio del turno. Tutte le altre teste di serie, invece, sembrano già con un piede ai quarti di Champions: il Bayern Monaco ha travolto 4-1 la Lazio all'Olimpico, mentre Real Madrid e Chelsea hanno vinto di misura in trasferta contro Atalanta e Atletico; il Liverpool ha vinto 2-0 contro il Lipsia e il City ha avuto vita facile, con lo stesso risultato dei Reds, contro il Monchengladbach; il Dortmund ha battuto il Siviglia in Spagna e il Psg ha strapazzato il Barcellona 4-1 al Camp Nou. Insomma, tra tutte le teste di serie, solo la Juve è riuscita a deludere e ora dovrà ribaltare la sconfitta dell'andata nel ritorno a Torino in programma martedì 9 marzo.