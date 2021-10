Porto, Conceiçao: "Il Milan non è solo Ibra. Vogliamo vincere"

"Affrontiamo uno degli avversari più titolati al mondo, ma vogliamo vincere". Il tecnico del Porto, Sergio Conceiçao, presenta così la sfida contro il Milan , valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League : "E' il match più importante perchè è quello che giocheremo domani, ma non deciderà niente. Il Milan è una squadra molto forte, imbattuta in campionato, nonostante abbia già affrontato Lazio, Atalanta e Juventus. In Champions stava vincendo sia contro il Liverpool che contro l'Atletico Madrid. Spero che riusciremo a giocare un buon calcio e a vincere".

Conceiçao: "Il Milan non è solo Ibrahimovic"

Conceiçao non teme i rossoneri, nonostante il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. "Non so se giocherà ma non bisogna mai focalizzarsi su un solo calciatore, che sia Zlatan, Messi o Ronaldo. Ibra è un giocatore potente, con una qualità tecnica superiore alla media, come il nostro Pepe. Sappiamo quali zone del campo gli piace occupare e se giocherà sapremo cosa fare per non farlo sentire a suo agio, ci piace sempre affrontare i migliori al mondo". Il Porto è fermo ad un solo punto in classifica dopo due giornate: "Sappiamo che per questo genere di partite non c'è molto su cui lavorare. Bisogna avere l'entusiasmo giusto ed essere fedeli alla nostra identità di squadra: si puo' anche non vincere, ma mai perdere la propria identità".