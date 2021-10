Diretta Inter-Sheriff ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

MILANO - L'Inter di Simone Inzaghi vuole riscattare la sconfitta in campionato contro la Lazio e alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza, ospita lo Sheriff Tiraspol nel terzo turno della fase a gironi della Champions League. I nerazzurri nelle prime due gare hanno totalizzato solo un punto, pertanto questa gara potrebbe essere decisiva per il prosieguo europeo. Dopo il ko interno contro il Real Madrid è arrivato lo 0-0 in terra ucraina contro lo Shakhtar Donetsk. Lo Sheriff, invece, presentatosi come squadra di quarta fascia, ha sorpreso tutti battendo prima 2-0 in casa la formazione di De Zerbi e poi andando a vincere per 2-1 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. L'Inter, dunque, dovrà fare molta attenzione e battere i moldavi per mantenere vive le speranze di qualificazione. Domenica, poi, sarà sfida alla Juve in campionato.