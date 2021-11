Atalanta, ultrà assaltano un pub: nel mirino i tifosi dello United

Vigilia molto movimentata quella di Atalanta-Manchester United, sfida vitale per la squadra di Gasperini nell’ottica della qualificazione agli ottavi di Champions. La Questura di Bergamo ha effettuato quattro perquisizioni in merito all'assalto al pub nel centro cittadino (il Ritual, ndr) durante la notte del 31 ottobre, momento in cui oltre venti individui coperti in volto e armati di bastoni hanno tentato di aggredire i tifosi dei Red Devils presenti in città. L'azione, durata pochi secondi, ha portato al ferimento di una cameriera del locale e di un tifoso inglese. I protagonisti si sono allontanati prima dell'arrivo delle autorità. Intanto sono stati confermati i provvedimenti di Daspo nei confronti di tre tifosi che si sono resi protagonisti del lancio d'oggetti in campo durante la partita Atalanta-Lazio di sabato 30 ottobre.