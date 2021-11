ROMA - "La Juve ha fatto veramente una brutta figura, da un certo momento in poi non è riuscita più a difendersi". E' quanto affermato da Massimo Mauro ai microfoni di Mediaset dopo la brutta sconfitta dei bianconeri contro il Chelsea. L' opinionistsa ex centrocampista bianconero aggiunge: "Non è stata più cattiva e il Chelsea ha dilagato e vinto la partita con grande merito. In uno stadio così comunque non si può perdere 4-0".