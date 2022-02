Diretta Benfica-Ajax: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

LISBONA (Portogallo) - Sarà una sfida affascinante quella di stasera a Lisbona, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il Benfica è molto diverso, per schema e idea di gioco, rispetto a quello uscito vivo quest’autunno dal Gruppo E, chiuso dietro alla corazzata Bayern Monaco, ma davanti a Barça e Dinamo Kiev. Gli encarnados, che occupano il terzo posto della Primeira Liga, a -12 dai ragazzi di Sergio Conceiçao, a fine dicembre hanno vissuto un mezzo ammutinamento nello spogliatoio, che ha consigliato al presidente Rui Costa di esonerare Jorge Jesus, sostituendolo con il rampante Nelson Verissimo e, al contempo, di spedire il capo rivolta Pizzi in prestito al Basaksehir, in Turchia. Per tentare di andare avanti nel torneo dovrà superare però l'ostacolo Ajax, guidato da Erik Ten Haag e reduce da un cammino immacolato nel gruppo C, chiuso a punteggio pieno proprio davanti allo Sporting Lisbona e a Borussia Dortmund e Besiktas. Pure senza David Neres (andato a rafforzare, nel frattempo, lo Shakhtar di Roberto De Zerbi) i lancieri incutono parecchio rispetto: "Per me - ha detto Verissimo - sarà il debutto assoluto come allenatore in Champions. Una gara importantissima per me, ma soprattutto per i miei ragazzi. Arriviamo motivatissimi, perché siamo ben consci che ci toccherà affrontare una delle squadre più forti del continente".