Brilla Joao Felix, ma Atletico-United è 1-1. Benfica-Ajax show

Nel giorno del ritorno di CR7 al Wanda Metropolitano, che non risparmia le bordate di fischi, a brillare è JF7, Joao Felix. L'amico e compagno di nazionale di Ronaldo accende Atletico-United con un bellissimo gol al 7' di testa che illude Simeone, ripreso dalla rete di Elanga all'80'. Beffato il Cholo, che comanda la partita ma che deve rammaricarsi per aver fallito il colpo del ko. I Red Devils restano in gara, nonostante un Pogba spento (sostituito al 66') e un Cristiano servito poco e male, e alla prima chance si tengono in vita per il ritorno (15 marzo) con il gol dell'1-1. Pareggio anche al Da Luz, è 2-2 tra Benfica e Ajax che danno spettacolo. Tadic sblocca, Haller prima si fa autogol e poi segna nella porta giusta. Il timbro del pari è di Yaremchuk. Appuntamento per il ritorno degli ottavi di Champions sempre il 15 marzo.

Calendario Champions League Bocciato Pogba, nullo CR7. Elanga risponde a Joao Felix Joao Felix, è lui il protagonista più atteso dai tifosi colchoneros e dopo appena 7' non delude: Lodi gli pennella un cross tagliato in area sul quale il portoghese si avventa di testa in tuffo, anticipando Maguire e battendo De Gea, palo interno e gol, 1-0. Lo United non ingrana, Sancho e Rashford nulli, Pogba è mangiato dal pressing di Kondogbia e Ronaldo è poco assistito, il dominio è tutto dell'Atletico che sfonda sempre con Lodi sulla sinistra e che proprio da lì, con un altro passaggio dal fondo, sfiora anche il 2-0 prima dell'intervallo: è la traversa a salvare De Gea dopo il colpo di testa di Vrsaljko e la deviazione di Lindelof. Rangnick al 66' boccia Pogba e lo toglie per Matic, CR7 si fa vedere solo con una punizione che spara in curva e viene travolto dai fischi. Il colpo di scena però arriva comunque nonostante l'Atletico non subisca quasi mai: all'80' Elanga, entrato cinque minuti prima per Rashford, viene lanciato dal filtrante di Bruno Fernandes e di precisione firma l'1-1. Un lampo che gela il Wanda Metropolitano, disperato all'87' per la traversa centrata da Griezmann, e che fissa in parità il risultato finale. Tabellino Atletico Madrid-Manchester United