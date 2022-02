"Uefa, si lavora per portare via la finale di Champions dalla Russia"

NYON (Svizzera) - La Uefa starebbe elaborando una serie di piani d'emergenza per decidere dove disputare la finale di Champions League di questa stagione. Come riportato da 'The Independent', la Gazprom Arena di San Pietroburgo, lo stadio dello Zenit dalla capienza di 68.000 posti, potrebbe perdere l'opportunità di ospitare l'evento più importante del calcio europeo per via delle crescenti tensioni tra Russia e Ucraina, rimpolpate dalle recenti esplosioni nelle città di Odessa e Kharkiv. Dopo aver già cambiato la sede delle finali nelle edizioni 2020 e 2021, a causa della pandemia di Covid-19, la Uefa potrebbe essere costretta a un ulteriore cambio di programmi, ma potrebbe comunque aspettare le ultime fasi della competizione per vedere quali squadre rimarranno in corsa per il titolo.