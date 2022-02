Uefa, finale Champions League spostata da San Pietroburgo a Parigi

Disponibilità francese

La nota sul sito dell'Uefa spiega che "il Comitato Esecutivo ha tenuto oggi una riunione straordinaria a seguito della grave escalation della situazione della sicurezza in Europa" e ha preso questa decisione, esprimendo "il proprio ringraziamento e apprezzamento al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron per il suo personale sostegno e impegno per il trasferimento della partita più prestigiosa del calcio europeo per club in Francia, in un momento di crisi senza precedenti".

Partite in campo neutro

Il comunicato prosegue: "Insieme al governo francese, la Uefa sosterrà pienamente gli sforzi multi-stakeholder per garantire il soccorso ai calciatori e alle loro famiglie in Ucraina che affrontano terribili sofferenze umane, distruzione e sfollamento. Nella riunione odierna, il Comitato Esecutivo Uefa ha anche deciso che i club e le nazionali russe e ucraine che gareggiano nelle competizioni europee dovranno giocare le partite casalinghe in sedi neutrali fino a nuovo avviso".