Ancelotti, gioia Real: "Notte indimenticabile, Bernabeu magico"

MADRID (Spagna) - Il giorno dopo è ancora più bello per Carlo Ancelotti, che si esalta per la qualificazione del suo Real Madrid ai quarti di finale della Champions League. La vittoria di ieri sera in rimonta per 3-1 sul Psg ha un sapore speciale perché nata dopo tante difficoltà, grazie a una tripletta di Benzema tra il 61' e il 78': "L'orgoglio di questi giocatori e la magia del Bernabéu si sono uniti per regalarci una notte indimenticabile - scrive Ancelotti su Twitter - Grazie a tutti e forza Real".