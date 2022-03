La mano di Diego funziona, Messi un po' meno

ROMA - In attesa della notte degli Oscar del 27 marzo con "È stata la mano di Dio" scritto e diretto da Paolo Sorrentino, in concorso come il miglior film straniero, il vecchio Barba non è stato con le mani in mano e per intercessione diretta di Maradona presente sul campo con una propria icona tatuata, alcuni giornalisti e fotoreporter sudamericani in Ucraina hanno evitato guai seri essendo sospettati di essere spie o sabotatori russi a un posto di blocco. Daniel Matamala, giornalista cileno inviato di guerra, dopo aver visto da vicino i kalashnikov ha detto: «Nos salvó la mano de Dios». Nel corso della conversazione tra i giornalisti, fotoreporter e polizia ucraina è emerso anche il nome di Messi, ma fondamentale è stato l'icona di Diego Armando Maradona tatuata su un polpaccio di cameraman per incanalare la situazione verso un lieto fine in un contesto bellico dove spesso prima si spara e dopo si chiede qualcosa.