United, Rangnick: "Contro l'Atletico mi aspetto un grande Ronaldo"

MANCHESTER (Inghilterra) - Ralf Rangnick punta forte su Cristiano Ronaldo in vista della sfida contro l'Atletico Madrid, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dall'1-1 del Wanda Metropolitano e da un Cr7 che nel recente passato, sia con il Real Madrid che con la Juventus, ha dato più di un dispiacere ai 'Colchoneros'. "Contro il Tottenham la prestazione complessiva di Ronaldo è stata positiva, se non molto positiva, e questo è quello che ci aspettiamo di vedere di nuovo da lui contro l'Atletico" - ha spiegato Rangnick - "Non sono preoccupato dalla possibilità che non recuperi, è una persona che si prende cura di sé e del suo corpo, sa cosa fare. Se possa segnare altri tre gol lo vedremo, non è facile segnarne tre all'Atletico. Non si tratta però solo di Cristiano, ma di tutta la squadra. Abbiamo visto nel primo tempo a Madrid cosa non dovevamo fare, come non dovevamo giocare, e questo è stato un grande argomento di discussione per noi ieri e oggi, nel prepartita della sfida di domani". Rangnick ha un'idea ben definita di quella che dovrà essere il tipo di gara del Manchester United: "All'Atletico non dispiace che gli avversari abbiano la palla. Nelle ultime partite di campionato hanno avuto meno del 50% di possesso. Sarebbe importante per noi segnare il primo gol. E' molto importante non subirne. Ne siamo consapevoli: vogliamo cercare di non subire gol se possibile, ma sarà importante segnare il primo gol", ha concluso il tecnico.