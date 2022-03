Diretta Lilla-Chelsea ore 21: come vederla in tv e streaming, probabili formazioni

LILLA (Francia) - Se non fosse per il 2-0 della partita d'andata degli ottavi di Champions League, il Chelsea avrebbe molte più preoccupazioni dopo le sanzioni del governo britannico al patron Roman Abramovic che limitano la gestione del club. Per la trasferta di oggi con il Lilla infatti i Blues sono a posto, avendo prenotato il viaggio prima, ma già per la prossima partita lontana da Stamford Bridge (a Middlesbrough) sarà un problema: "Dovremo andare in autobus - ha detto Tuchel - cinque ore all'andata, cinque al ritorno... dobbiamo anche ragionare però sulla salute dei giocatori". Meglio insomma concentrarsi sulla gara di oggi per il tecnico tedesco: "Io sono contento perché abbiamo vinto le ultime due partite e perché la mia filosofia è di concentrarmi sulle cose che posso influenzare... Inutile preoccuparsi del resto, perché non ho alcun controllo su cosa accadrà. Io ho dovuto parlare parecchio in questi giorni, mi avete fatto domande extracalcistiche e ho risposto come ho potuto. Però c’è tanto che non so e che non posso sapere e che non è di mia competenza. Io cerco di essere onesto e parlare dal cuore, ma io mi occupo della parte sportiva". Di fronte ci sarà il Lilla, un avversario che proverà il tutto per tutto, come spiegato anche dal tecnico Gourvennec, che dovrà fare a meno di Renato Sanches a centrocampo: "Ho tante soluzioni, questo è vero. Per noi è un punto di forza e possiamo cambiare anche a partita iniziata".