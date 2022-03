Juve-Villarreal 0-3: tabellino, statistiche e marcatori

TORINO - Juventus ko in casa ed eliminata dal Villareal al ritorno degli ottavi di Champions League: 3-0 per gli spagnoli con reti tutte nella rirpesa. La sblocca al 33' Gerard Moreno con un rigore assegnato per un contasto falloso di Rugani su Coquelin rivisto al Var. Pau Torres, firmerà il raddoppio, il tris nel recupero col il rigore di Danjuma (assegnato per fallo di mano in area di De Ligt).