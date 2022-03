"Champions League, due posti potrebbero essere assegnati col ranking"

La Champions League potrebbe presto cambiare le sue modalità di accesso. Secondo quanto riportato dal Guardian, i membri dell'Eca, starebbero valutando la possibilità di fare pressione sulla Uefa per consentire a due squadre di partecipare alla Champions grazie al loro ranking. Cioè in base ad un coefficiente determinato dai risultati ottenuti in Europa nelle cinque stagioni precedenti. Questo consentirebbe ai grandi club di avere la possibilità di qualificarsi alla Champions anche in caso di fallimento nel proprio campionato. Questa volontà è stata portata avanti soprattutto dai club di Premier League (nell'Eca ce ne sono ben 10), visto che ogni anno diverse squadre del Regno Unito restano fuori dalla competizione, non riuscendo a rientrare nelle prime quattro del campionato.